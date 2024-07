Veja dicas para diminuir o consumo de energia durante os dias frios

‌



A+

A-

Nesses dias de recorde de frio em algumas regiões do Brasil, é importante estar atento ao aumento do consumo de energia. O uso intensivo de aparelhos como chuveiro, secador e aquecedor pode impactar significativamente a conta no final do mês. Ajustes simples na geladeira podem resultar em economias consideráveis no consumo elétrico. No banheiro, o chuveiro fé uma das principais fontes de gasto energético nas residências brasileiras. A disciplina e o controle do tempo durante o banho são essenciais para diminuir o desperdício.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.