Veja detalhes da operação que prendeu líder do PCC, interditou imóveis e desmantelou milícia de GCMs
07/08/2024 - 13h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h44 )



Uma operação envolvendo 1.500 agentes públicos resultou na interdição de 44 imóveis no centro de São Paulo. Durante a ação, um dos chefes do PCC, identificado como Leonardo Moja ou "Léo do Moinho", foi preso. Ele era responsável pelo abastecimento de drogas na região central. Durante as investigações também foi constatado que menores eram obrigados a se prostituírem nas hospedarias controladas pela quadrilha organizada em cinco núcleos distintos. Um deles era formado por guardas civis metropolitanos suspeitos de extorsão contra comerciantes locais. Dois guardas civis metropolitanos foram presos durante a operação enquanto outros dois estão sob investigação por envolvimento nas atividades ilícitas que geraram cerca R$ 6 milhões em propinas nos últimos meses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.