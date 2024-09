Veja como foram os desfiles nas cidades catarineses Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/09/2024 - 09h19 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h19 ) ‌



No programa SC no Ar desta segunda-feira 09 de setembro, você confere um panorama completo dos desfiles cívicos do 7 de Setembro nas cidades catarinenses. As festividades marcaram a celebração da Independência do Brasil com apresentações vibrantes e emocionantes, que refletiram a tradição e o orgulho local. Desde as exibições de escolas e instituições até as marchas e homenagens, o dia foi repleto de momentos memoráveis que destacaram a importância da data para a região. Não perca os detalhes de como as cidades catarinenses comemoraram essa data especial.

