Veja como foi o primeiro jogo de Neymar como titular no Santos

No primeiro jogo de Neymar como titular no Santos, o destaque foi o goleiro Gabriel Brazão. O Novorizontino foi mais perigoso, criou mais oportunidades, mas acabou esbarrando no paredão santista. Neymar teve participação discreta e foi substituído aos 28 minutos do 2º tempo. Apesar do empate em 0x0, a torcida de Novo Horizonte lotou o estádio para ver o craque santista.

