Veja como foi o encerramento dos Jogos de Integração da terceira idade de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h32 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h36 )

O encerramento dos Jogos de Integração da Terceira Idade de Joinville foi um evento emocionante, celebrando a união e a atividade física entre os participantes. A competição contou com diversas modalidades, proporcionando momentos de alegria e confraternização entre os idosos da cidade. Neste vídeo, vamos mostrar os melhores momentos do encerramento, destacando as vitórias, a amizade e o espírito esportivo que marcaram essa edição dos jogos. Venha conferir como nossos atletas da terceira idade brilharam e se divertiram!

