Veja como as tarifas de Donald Trump podem afetar o Brasil

O presidente Donald Trump deve anunciar ainda hoje um aumento de 25% nas tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio. O anúncio aconteceu durante uma entrevista a repórteres no avião presidencial. Trump deixou claro que qualquer aço que entrar nos Estados Unidos vai ter uma tarifa de 25%. O republicano não mencionou nenhum país durante a declaração, mas se de fato isso acontecer, o Brasil vai ser um dos afetados. Para falar sobre o assunto, conversamos com a economista conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo e professora da FGV, Carla Beni.

