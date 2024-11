Veja como a vaidosa ‘menina do peixe’ ficou após ganhar um ‘dia de beleza’

Veja como a vaidosa ‘menina do peixe’ ficou após ganhar um ‘dia de beleza’ Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h31 ) twitter

A equipa do 'Domingo Record' levou a ‘menina do peixe’ para ter um dia de beleza. Vaidosa, Bia Oliveira mostra os seus vídeos que, mesmo com o seu dia a dia corrido, gosta de se cuidar.

A repórter Lorena Coutinho levou a jovem à manicure e ao cabeleireiro. Enquanto ela descansava e ganhava o seu tratamento, a mãe e as irmãs preparavam o prato preferido de Bia: caldo de tabaqui e torta de dourada.

