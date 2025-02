Veja como a tecnologia aumenta a chance de cura da catarata, causa mais comum da cegueira Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/02/2025 - 14h24 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A catarata é a principal causa de cegueira do mundo, com prevalência em pessoas de idade mais avançada. No Brasil, estima-se, que todos os anos, apareçam 550 mil novos casos da doença. O uso da tecnologia no tratamento da doença faz crescer a esperança de cura. Mais eficiente e menos arriscada, a cirurgia de catarata tem devolvido o colorido da vida para muitas pessoas.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.