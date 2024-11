Veja as últimas informações sobre o acidente com a equipe de remo do RS; nove pessoas morreram Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 21/10/2024 - 12h14 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h15 ) twitter

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (20) matou nove pessoas, a maior parte da equipe de remo do Rio Grande do Sul. Uma carreta tombou sobre a van em que estavam as vítimas, em uma estrada do Paraná. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital de Joinville (SC). Em Guaratuba (PR), no local da tragédia, a repórter Isabela Corrêa traz as últimas informações.

