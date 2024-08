Veja as imagens de uma perseguição que terminou em acidente com três presos nos EUA Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/08/2024 - 15h43 (Atualizado em 03/08/2024 - 02h00 ) ‌



Uma perseguição a um carro de luxo roubado ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Três indivíduos armados estavam no veículo preto quando colidiram com outro automóvel que passava pelo cruzamento. O impacto fez o carro atingido rodopiar na pista. Um dos ladrões conseguiu escapar do local, mas foi preso horas depois. Os outros dois foram detidos imediatamente após a batida. O motorista do veículo branco envolvido no acidente recebeu atendimento e foi levado ao hospital.

