Veja a retrospectiva dos finalistas Any Borges e Pyong Lee | Ilha Record

Os finalistas de Ilha Record merecem um lembrete de sua jornada até hoje. Acompanhe a retrospectiva da participação de Any Borges e Pyong Lee na temporada. Jogadores com estratégias opostas, mas que cumpriram com sucesso o principal objetivo: deram o melhor de si todos os dias.

