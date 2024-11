Veja a íntegra da entrevista de Raquel Brito ao Domingo Espetacular após saída de A Fazenda 16 Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 14/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h22 ) twitter

Raquel Brito falou, com exclusividade para o Domingo Espetacular, sobre a saída de A Fazenda 16 após passar mal em uma das provas do reality show. Com o diagnóstico de miocardite aguda, a ex-peoa relembrou o pedido que fez aos médicos após passar mal: "Me ajudem, estou morrendo". Agora, aqui nos canais digitais do programa, você vê a entrevista na íntegra onde ela conta com detalhes os momentos de tensão que viveu e também comenta sua passagem no jogo.

