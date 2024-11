Veículos da Prefeitura de Araxá são incendiados em lote de leilão | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 13h57 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h44 ) twitter

Sete veículos da Prefeitura de Araxá, destinados a leilão, foram incendiados em um lote municipal no domingo. O incêndio, que começou rapidamente, destruiu três retroescavadeiras, três caminhões e um ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e, com o apoio de um caminhão-pipa e outras viaturas, utilizou cerca de 8.000 litros de água para controlar as chamas e evitar que se espalhassem para outras áreas.

A Polícia Militar e a perícia investigam as causas do incêndio, com suspeita de ação criminosa. Em nota, a Prefeitura informou que o pátio onde os veículos aguardavam o leilão está em conformidade com normas as de segurança e se comprometeu a colaborar com as investigações e a reforçar as medidas preventivas no local.

