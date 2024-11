Veículo adaptado causa acidente no centro de Uberlândia: motorista perde controle e invade loja Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 07h52 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista que precisa de um veículo adaptado perdeu o controle de seu carro e invadiu uma loja no centro de Uberlândia, na tarde de ontem. O acidente ocorreu quando o condutor, dirigindo um veículo que estava em condições irregulares e sem as adaptações necessárias, não conseguiu frear a tempo após realizar uma conversão proibida, segundo informações da Polícia Militar.

Apesar do impacto, ninguém se feriu, pois o estabelecimento estava vazio no momento do acidente. De acordo com as autoridades, o carro não atendia às necessidades específicas do motorista, além de não estar devidamente regulamentado. O incidente causou prejuízos materiais significativos para a loja. O repórter Lucas de Carvalho esteve no local e registrou os detalhes do ocorrido, destacando o estado do veículo e a extensão dos danos à estrutura do imóvel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=doNhjuJZwNo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=72g0TtvWz6Q

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jdeyMhW11Dc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.