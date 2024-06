Vazio sanitário do maracujá começa em 1º de julho em SC

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A partir do dia 1º de julho, Santa Catarina inicia o período de vazio sanitário do maracujá, durante o qual o plantio da fruta é proibido em todo o estado. Este período é crucial para o controle de pragas e doenças que afetam a produção do maracujá. A repórter Rachel Schneider, diretamente da região sul, a maior produtora de maracujá do estado, traz mais detalhes sobre a importância dessa medida e como ela impacta os produtores locais. Entenda os benefícios do vazio sanitário e as expectativas dos agricultores para o próximo ciclo de plantio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.