Vazamento no reservatório da Casan preocupa moradores do bairro Monte Serrat 25/07/2024 - 20h39 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h20 )



Moradores do bairro Monte Serrat, em Florianópolis, estão preocupados com um vazamento de água que ocorre no mesmo local onde está situado o reservatório da Casan, responsável pelo abastecimento da comunidade e parte da região central da cidade. O problema tem gerado apreensão entre os residentes devido à possibilidade de um rompimento no reservatório, o que poderia resultar em interrupções no fornecimento de água e outros danos. O repórter Arliss Amaro está ao vivo para trazer mais detalhes sobre a situação e as possíveis medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema. Confira.

