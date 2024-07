Vazamento de escapamento: o gás letal que pode arruinar sua viagem | Jornal Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Em menos de 18 meses, seis jovens perdem a vida por intoxicação por monóxido de carbono em Santa Catarina e Rio de Janeiro

Vazamentos no escapamento e ar condicionado ligado com vidros fechados configuram cenário de risco.

Em um alerta preocupante, seis jovens perderam a vida em menos de 18 meses nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro devido à intoxicação por monóxido de carbono. Em ambos os casos, a tragédia teve como causa principal vazamentos no escapamento do veículo associados ao uso do ar condicionado com os vidros fechados.

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro, conhecido por ser silencioso e mortal. Ele age rapidamente, podendo levar a óbito em questão de minutos, sem apresentar sinais aparentes. A intoxicação por CO causa a interrupção da entrega de oxigênio para os órgãos vitais, resultando em parada cardiorrespiratória.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zQP7qdq3cdg

👉 https://www.youtube.com/watch?v=pq0eUkEIMvQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_OEz60QiJvo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Saúde #prevenção

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.