Vazamento de diesel em rio afeta abastecimento de água em Estrela do Sul e Copasa interrompe serviço
29/08/2024 - 11h09 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h43 )



No início desta semana, um caminhão tanque carregado com 61 mil litros de diesel S10 tombou na BR-365, próximo à ponte sobre o Rio Bagagem. O acidente resultou em um vazamento significativo de óleo diesel no rio, que abastece a região de Estrela do Sul. O motorista e uma passageira morreram no local, e a equipe de perícia encontrou marcas de frenagem a 150 metros do ponto de impacto, indicando a tentativa de evitar o acidente.

Devido ao vazamento, a Copasa interrompeu preventivamente o abastecimento de água no município. Técnicos ambientais avaliaram a situação e realizaram análises rigorosas da qualidade da água. Para garantir o fornecimento contínuo de água para os moradores, a Prefeitura disponibilizou caminhões-pipa. A Copasa também está em contato com a empresa responsável pela remoção do combustível do rio e já foram instaladas seis barreiras de contenção e sucção para minimizar os impactos ambientais. As equipes operacionais continuam monitorando e limpando a área afetada, e a captação de água será retomada assim que a situação for normalizada.

