Vazamento de diesel em Estrela do Sul: Defesa Civil emite atualizações
28/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h51 )



Um grave acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado de diesel, ocorrido no início da semana, resultou em um grande vazamento de combustível no Rio Bagagem, próximo à cidade de Estrela do Sul. Imediatamente após o ocorrido, equipes da Defesa Civil e do Núcleo de Emergência Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento foram acionadas para avaliar a situação e iniciar os trabalhos de contenção e limpeza.

Visando minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança da população, foram instaladas seis barreiras de contenção e sucção no rio. Até o momento, cerca de 20 mil litros de biodiesel já foram recolhidos, e os técnicos continuam trabalhando na remoção dos "bolsões de óleo" que se acumularam na vegetação e em partes do rio. A construção de uma nova barreira de contenção nas proximidades do ponto de captação de água para abastecimento de Estrela do Sul reforça as medidas de segurança adotadas.

‌



