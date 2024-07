Vazamento de água próximo a reservatório da Casan preocupa moradores no centro de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 09h19 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h21 ) ‌



Uma comunidade no centro de Florianópolis tem mostrado preocupação com o vazamento de água próximo a um reservatório da Casan. O repórter Paulo Mueller conversou com moradores e traz as informações ao vivo. Confira os detalhes sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema.

