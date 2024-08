VASCO X ATHLETICO-PR - AO VIVO | CAMPEONATO BRASILEIRO – 26/08/2024 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 26/08/2024 - 23h36 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Invicto em casa sob o comando do técnico Rafael Paiva, o Vasco recebe o Athletico-PR nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times, aliás, também medirão forças nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima partida.

Apenas um ponto separam as equipes na tabela. O Cruz-Maltino soma 28 pontos e aparece em décimo lugar. Logo acima aparece o Furacão, com 29. Os rubro-negros, aliás, têm uma partida a menos (21 contra 22).

#Vasco #CampeonatoBrasileiro #Athletico #jogos #vozdoesporte #brasileirão #aovivoecomimagens #imagens #brasileiro #futebol #aovivo #trending

Baixe o APP do Jogada 10

‌



https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.jogada10.scorerepublic

Vasco x Athletico-PR, Vasco x Athletico-PR ao vivo, Vasco x Athletico-PR com imagens, assistir Vasco x Athletico-PR, voz do esporte, onde assistir Vasco x Athletico-PR, como assistir Vasco x Athletico-PR, ver Vasco x Athletico-PR, assistir Vasco ao vivo, assistir Athletico-PR ao vivo, ver jogo do Vasco, imagens do jogo do Vasco x Athletico-PR, jogo do Vasco x Athletico-PR, assistir online Vasco x Athletico-PR, assistir de graça Vasco x Athletico-PR, imagens boas de Vasco x Athletico-PR, assistir Brasileirão ao vivo, como assistir Vasco x Athletico-PR de graça e com imagens, assistir futmax

‌



Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.