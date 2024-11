Varejo e serviços calculam prejuízo de mais de R$ 1,8 bilhão em São Paulo Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h02 ) twitter

O setor de varejo calcula que o prejuízo provocado pelo apagão em São Paulo já passa de R$ 1,8 bilhões. O levantamento foi feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - a Fecomercio. Sobre o assunto, falamos com a Cristiane Cortez que é assessora da Fecomercio.

