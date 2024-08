Vanessa Reinhart fala sobre a assistência técnica aos produtores rurais do Paraná Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 26/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Sistema FAEP está avançando na implantação da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Paraná. A ATeG do Sistema FAEP é um serviço gratuito que oferece acompanhamento personalizado aos produtores rurais paranaenses, com o objetivo de melhorar a produção agropecuária, aumentar a rentabilidade do negócio e promover o desenvolvimento sustentável. Confira mais detalhes no episódio.

Nos siga no Instagram e veja todas as novidades e bastidores https://www.instagram.com/ricrural/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.