O letreiro que dá as boas-vindas a Concórdia foi alvo de vandalismo, com parte da estrutura tombada e quebrada às margens da BR-153. Em nota, a prefeitura manifestou repúdio ao ato, destacando que o letreiro representa o espírito trabalhador e a valorização do agronegócio local. As forças de segurança estão investigando o caso para identificar os responsáveis.

