Vandalismo: aulas são suspensas após furto de fios
07/08/2024 - 13h21 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h25 )



Um dia após a escola estadual de ensino fundamental Danilo Antônio Zaffari, voltar as atividades, os cabos de energia foram furtados e isto frustrou o retorno dos alunos. Com o prédio sem luz, as aulas estão, novamente, suspensas.

