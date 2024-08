Van Gogh: tradicional bar da capital fecha as portas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 10/08/2024 - 10h59 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h18 ) ‌



Neste fim de semana, um tradicional ponto de encontro da noite portoalegrense atende os clientes pela última vez. O bar Van Gogh fecha as portas depois de mais de seis décadas de funcionamento. O clima de nostalgia marca o final de uma era em que o costume era terminar as madrugadas de boemia com um bom prato de sopa.

