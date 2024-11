Van derruba poste na av. Antônio Carlos, em Belo Horizonte Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h33 ) twitter

Na madrugada desta terça-feira (19), uma van derrubou um poste na Avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. No veículo, utilizado para entregas, estavam dois homens que escaparam ilesos do acidente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

