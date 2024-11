Vamos Juntos: Belezas de Cambará do Sul com Kauê e Jully! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 25/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embarque com Kauê e Jully para Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul! Vamos conhecer as paisagens deslumbrantes e as atrações imperdíveis desta cidade encantadora, famosa por suas belezas naturais e cânions impressionantes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.