"Vamos construir as forças armadas mais fortes do mundo", diz Trump
20/01/2025 - 15h30

Em meio ao discurso na cerimônia de posse nos Estados Unidos, Donald Trump enfatizou que um de seus objetivos é fazer com que as forças armadas dos EUA voltem a ser as mais fortes do mundo. "Vamos mensurar o nosso sucesso não só pelas batalhas que ganhamos, pelas guerras que colocamos fim e, mais importante, as guerras que não vamos entrar ", disse ele.

