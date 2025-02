VAMOS CASAR NA CASA GIALLA I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 30/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 01h02 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Como eu quero cuidar ainda mais da minha saúde, o vlog de hoje já começa com uma caminhada super tranquila ao lado do Edu e de alguns dos nossos pets na fazenda.

Depois da nossa aventura, visitamos a casa que está em reforma na fazenda. Nós queremos fazer a nossa cerimônia e festa por aqui e estamos muito empolgados com todos os detalhes que estão sendo preparados pra esse dia. E prometo que quando a obra estiver concluída eu vou contar tudo pra vocês.

No dia seguinte, nós passeamos um pouco de carro e eu também aproveitei pra fazer um bolo salgado delicioso no liquidificador. Eu amei!

Gostaram do nosso fim de semana? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

