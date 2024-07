Vale a pena visitar o Animal Kingdom? | Vlog de Viagem | Travel with Kids

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

Esse vídeo eu fiz para o meu Reels no Instagram e traz dicas preciosas que as crianças adoram no Animal Kingdom:

A Árvore da Vida é o símbolo do parque. Cenário perfeita para aquela foto de porta-retrato da família toda!

O show do Rei Leão está de volta e vale muito a pena sentar meia horinha pra relembrar as principais músicas desse clássico da Disney!

No próprio lado africano do parque, reserve com antecedência o restaurante Tusker House que é esquema “all you can eat” com direito a abraçar e tirar fotos com os personagens! (Vai com bastante fome pq vem muita comida. O valor é salgadinho - U$55.00 por adulto e U$35.00 por criança - mas é fixo por pessoa e o sorriso dos nossos pequenos não tem preço!)

O Safari é o tal do “must do” do parque. Embarque num jipe todo estilizado e sinta-se na savana!

Pra finalizar o dia e a energia da criançada, a ala dos dinossauros é a parte mais lúdica do Animal Kingdom! Tem um playground pré histórico cheio de escorregadores e dá pros pais sentarem pra pegar um fôlego enquanto os pequenos correm!

Gostou das dicas? Então compartilha com a família e os amigos!

