E prepare o bolso: a partir desta terça (9), o preço do gás de cozinha e da gasolina estão mais caros em todo o país. A Petrobras anunciou um aumento de 7,1% nos preços da gasolina para as distribuidoras, uma média de R$ 0,20 por litro do combustível. Já o preço do gás de cozinha sofreu um reajuste de 9,8%, com aumento de R$ 3,10 em média no preço do botijão de 13kg.

*Reportagem exibida em 09/07/2024.

