Vacinação antirrábica na zona rural de Uberlândia vai até sexta-feira (06) | Balanço Geral Manhã
04/09/2024 - 12h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h53 )



A etapa da zona rural da campanha de vacinação antirrábica em Uberlândia está chegando ao fim, com término marcado para a próxima sexta-feira. Nesta fase, devem receber a dose cães e gatos com mais de três meses de vida, exceto aqueles que estejam doentes ou no período de gestação ou lactação. Até o último levantamento, realizado no sábado passado, 12.513 animais foram vacinados na zona rural.

As equipes do Programa Municipal de Controle da Raiva continuam a visitar propriedades, com agentes uniformizados e portando crachá de identificação, realizando o trabalho das 7h30 às 17h30. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda e incurável, transmitida ao ser humano pela saliva de animais infectados, como cães e gatos. Portanto, a vacinação é crucial para manter a cidade livre da doença.

Animais que estejam doentes ou em períodos de gestação ou lactação devem ser encaminhados à Unidade de Vigilância de Zoonoses após o desmame ou quando estiverem completamente recuperados. O objetivo é assegurar que a campanha alcance a cobertura necessária para proteger a população e os animais da raiva.

