Usuários reclamam de conservação e atrasos em linha de ônibus que liga BH a Contagem (MG) Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 14h24 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h30 )

Usuários do transporte público metropolitano entre as cidades de Belo Horizonte e Contagem reportam más condições de uso das linhas. A linha 2290 é a líder em reclamações, passageiros reportam principalmente problemas com atrasos, lotação e más condições de conservação. Vídeos feitos por usuários mostram veículos circulando com goteiras e até portas quebradas. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, 600 novos veículos serão implementados na frota, mas não informou quando isso será feito.

