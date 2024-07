Usuários de trens do RJ passam a ter canal exclusivo para fazer denúncias Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h31 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h14 ) ‌



O serviço de trens do Rio de Janeiro implementará um canal direto para receber denúncias relacionadas à violência, assédio e vandalismo. As reclamações poderão ser feitas pelo Disque Denúncia e serão encaminhadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública. As denúncias podem ser realizadas por telefone ou através de um QR Code disponível nos vagões e estações. Até junho deste ano, foram registrados mais de 800 furtos de assentos dos trens na cidade.

