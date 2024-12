Usuários da Rodoviária Roberto Silveira, em Campos, dizem que local precisa de segurança Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/12/2024 - 16h36 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A insegurança tem sido companheira de quem frequenta a rodoviária do centro de Campos, principalmente depois das recentes confusões envolvendo pessoas em situação de rua. Frequentadores relatam o medo de assaltos e o perigo de permanecer no local no período noturno.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #rodoviaria #insegurança #centro #camposdosgoytacazes #segurança #segurançapublica #policiamilitar #policiacivil #segurançapresente #flagrante

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.