Uso excessivo do celular pode prejudicar postura Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O uso excessivo do celular pode causar danos na postura, chamada de 'síndrome do celular', a lesão no pescoço pode causar dores até a parte superior da coluna.

a síndrome é considerada tão grave que pode causar até mudanças na coluna cervical, que dificilmente seriam revertidas. Para explicar quais riscos a colunal vertebral pode estar sujeita, conversamos com o doutor Francisco Vaz, neurocirurgião especializado em Doenças da Coluna Vertebral.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.