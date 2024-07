Uso de vitaminas por conta própria pode fazer mal à saúde

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Quando faltam algumas vitaminas e sais minerais no organismo, o corpo logo dá sinais, como cansaço, imunidade baixa, pele ressecada e queda de cabelos. Por isso, muitas pessoas começam a tomar por conta própria, sem saber do que precisam de fato. Mas, o uso de vitaminas por si só não garante uma vida mais longa. O excesso dessas substâncias também pode fazer mal. Segundo a médica nutróloga Fernanda Cortez, é preciso fazer exames e passar com um médico de confiança para que ele indique qual vitamina é necessária e qual dose.

