Uso de fones em alto volume e por longo tempo ameaça audição dos jovens

Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas convivem com algum nível de perda de audição. O uso de fones de ouvido em alto volume e por muito tempo tem feito com que muitos jovens convivam precocemente com zumbidos, principal sinal de que a saúde auditiva está em risco. O Hoje em Dia conversou com a médica otorrinolaringologista Paula Tardim para saber como proteger sua audição.

