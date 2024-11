Uso de focinheira está na legislação: mulher é atacada por cachorro no bairro Menino Deus Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/10/2024 - 09h32 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h16 ) twitter

Uma mulher foi atacada por um cachorro no bairro Menino Deus, na capital. No momento do ataque, ela estava indo embora da casa do companheiro e foi socorrida pelos moradores. Só que a situação levantou um debate importante: o uso de focinheira em algumas raças de cachorros.

