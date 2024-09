Uso de celular é proibido em 64% das escolas, indica pesquisa Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/09/2024 - 14h03 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h33 ) ‌



Famílias e educadores enfrentam desafios com o uso de celulares em casa e nas salas de aula. Uma pesquisa revelou que seis em cada dez escolas do país decidiram restringir o uso dos aparelhos. O estudo indica que 64% das escolas de ensino fundamental e médio já implementaram essas restrições. Entre as instituições que atendem crianças menores, a proibição do aparelho aumentou de 32% em 2020 para 42%. O objetivo da restrição é manter o foco no aprendizado e estimular interações sociais entre os estudantes. Estudos indicam que o uso excessivo das telas pode gerar ansiedade e depressão nas crianças.

