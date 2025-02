Usei o ChatGPT para Investir e Olha o Que Aconteceu! Aclr|Do canal Prof. Fabio Shius no YouTube 25/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h37 ) twitter

Usei o ChatGPT para Investir e Olha o Que Aconteceu!

O ChatGPT pode realmente ajudar na escolha de investimentos? Hoje eu testei essa inteligência artificial para ver se ela consegue me indicar boas empresas para investir. Será que ele acerta? Será que dá para confiar?

No vídeo, eu explico os principais indicadores fundamentalistas para avaliar ações pagadoras de dividendos e uso um prompt especial para fazer o ChatGPT se tornar um verdadeiro consultor financeiro. O que será que ele vai sugerir?

📌 O que você vai ver neste vídeo:

‌



✅ As quatro categorias de pensamento sobre IA (Doomers, Gloomers, Zoomers e Bloomers);

✅ Como funciona a análise de ações com IA;

‌



✅ Os setores e empresas recomendados pelo ChatGPT;

✅ Minha opinião sobre os resultados!

‌



🔴 Assista até o final para entender como usar IA ao seu favor nos investimentos!

📢 Me conta nos comentários: Você já usou IA para analisar ações? O que achou?

