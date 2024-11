Uruguai veta torcedores do Botafogo e cria impasse para jogo da semifinal da Libertadores Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/10/2024 - 13h24 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h11 ) twitter

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) exigiu que o jogo entre Peñarol e Botafogo, na quarta-feira (30) tenha a presença da torcida do time carioca. A Associação Uruguaia de Futebol e o Ministério do Interior do Uruguai tentaram proibir a entrada dos torcedores do Botafogo por questões de segurança. Essa decisão foi motivada por incidentes ocorridos no Rio de Janeiro envolvendo torcedores uruguaios, resultando na prisão de 22 indivíduos. Caso os torcedores botafoguenses sejam impedidos de assistir ao jogo no estádio, a Comembol considera realizar a partida com os portões fechados. A partida é válida pela semifinal da Libertadores e o time brasileiro tem larega vantagem após vencer o duelo de ida por 5 a 0.

