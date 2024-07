Ursula von der Leyen é reeleita presidente da Comissão Europeia Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/07/2024 - 17h20 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h11 ) ‌



Ursula von der Leyen foi reeleita para um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia. A decisão foi confirmada após uma votação dos legisladores. Ursula, que ficará no cargo pelos próximos cinco anos, foi reeleita com 401 votos a favor e 284 contra. Ela precisou de mais de 360 votos para garantir a maioria no parlamento de 720 assentos. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó.

