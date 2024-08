Urnas eletrônicas chegam em Uberlândia para pleito eleitoral | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/08/2024 - 11h48 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h22 ) ‌



Uberlândia deu um importante passo para a realização das eleições municipais de 2024 com a chegada das urnas eletrônicas na última sexta-feira. O material eleitoral, composto por 1.872 urnas, foi entregue ao Cartório Eleitoral e já se encontra armazenado em local seguro.

A chegada das urnas marca o início da fase final dos preparativos para o pleito eleitoral. A partir de agora, os equipamentos passarão por uma série de testes e configurações para garantir o bom funcionamento no dia da votação. Além das urnas, outros materiais como impressoras, softwares e mídias de votação também foram entregues.

A população uberlandense pode ficar tranquila, pois todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e o Cartório Eleitoral de Uberlândia estão trabalhando em conjunto para que as eleições ocorram de forma organizada e democrática.

