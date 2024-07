Upiara Boschi fala como decisões nacionais dos Republicanos e União Brasil afetam os partidos em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 09h41 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h18 ) ‌



No quadro Voto Mais, edição desta quarta-feira (24), Upiara Boschi analisa o impacto das recentes decisões nacionais dos partidos Republicanos e União no cenário político de Santa Catarina. As mudanças estratégicas e políticas definidas a nível nacional podem ter repercussões significativas para os partidos em SC, influenciando alianças, candidaturas e a dinâmica eleitoral. Boschi oferece uma visão detalhada de como essas decisões podem moldar o futuro político do estado e quais os possíveis desdobramentos para as eleições locais. Entenda os efeitos dessas decisões sobre o ambiente político catarinense e as reações dos partidos envolvidos.

