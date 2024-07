Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Na edição desta segunda-feira (15) do Voto Mais, o comentarista Upiara Boschi analisa o recente aumento na pensão dos ex-governadores de Santa Catarina. Entenda os detalhes, as justificativas e as implicações dessa decisão. Acompanhe a explicação de Upiara Boschi sobre esse tema que está gerando debate e polêmica no estado.

