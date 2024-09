Upiara Boschi comenta sobre empréstimo de R$ 2 Bilhões e tensões políticas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/09/2024 - 09h15 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h35 ) ‌



No quadro Voto Mais, edição desta quarta-feira, 11 de setembro. Upiara Boschi analisa a recente decisão dos deputados de autorizar um empréstimo de mais de dois bilhões de reais para projetos de infraestrutura e agricultura em Santa Catarina. O comentarista também discute a atual briga entre partidos com o PL nos municípios e como isso ainda não afetou as relações no parlamento estadual. Acompanhe a análise detalhada de Boschi sobre as implicações políticas e econômicas desta decisão e as possíveis consequências para o cenário político local.

