Upiara Boschi comenta debate entre os candidatos em Florianópolis
30/08/2024 - 09h09 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h24 )



O jornalista Upiara Boschi esteve presente nos bastidores do primeiro debate eleitoral do ano, promovido pelo Grupo ND em Florianópolis. Durante o evento, Upiara acompanhou de perto a interação entre os seis candidatos à prefeitura, capturando detalhes e momentos que o público não pôde ver. Agora, ele compartilha suas observações e comentários sobre o que ocorreu fora das câmeras, proporcionando uma visão exclusiva sobre a preparação, os nervosismo e as estratégias adotadas pelos candidatos durante o debate. Confira a análise de Upiara Boschi sobre esse importante momento político na capital catarinense.

