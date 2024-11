Upiara Boschi comenta convite de Jorginho Mello ao MDB para assumir Secretaria da Agricultura Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 08h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h17 ) twitter

No comentário político desta quarta-feira, 16 de outubro, Upiara Boschi traz uma análise das alternativas que o governo do estado está estudando para garantir a transferência de recursos aos municípios, após a recente suspensão das emendas TEV pelo Supremo Tribunal Federal. Upiara também abordou a repercussão do convite feito por Jorginho Mello ao MDB para assumir a Secretaria de Agricultura, destacando a importância da Agricultura para a economia catarinense e os possíveis impactos dessa mudança política. Fique por dentro das atualizações e análises do cenário político de Santa Catarina.

